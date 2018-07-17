Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’den gelen son büyüme verisi birçok kesimde küresel ekonominin yavaşlayacağı yönünde endişeye yol açtı.

Bir analize göre, ekonomiyi desteklemek için Çin’in elinde merkez bankası araçlarından daha fazla imkân bulunuyor.

ABD ile ticaret savaşı giderek şiddetlendiği bir ortamda Çin’de sanayi üretimi artışı Haziran'da yüzde 6 ile yüzde 6,5'lik beklentinin altında kaldı.

Çin’in ikinci çeyrek büyümesi ise yüzde 6,7 beklentileri karşıladı ve yüzde 6,5’lik hedefin üzerinde kalmayı başardı.

Çin’in ekonomik büyümesini yıl sonuna kadar hedefin altına düşmemesini sağlaması gerekiyor.

Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemek için maliye ve kredi politikası ile çevre koruma politikalarında birtakım imkânları bulunuyor.

Çin haziran sonu itibariyle bütçelenmiş bütçe açığının henüz yüzde 30’una gelmiş durumda. Bu da Çin’in yılın ikinci yarısında bütçe sınırlarını ihlal etmeden harcamaları artırabileceği anlamına geliyor.

Bunun dışında Çin’in henüz çok az kullandığı 1,35 trilyon yuanlık özel tahvil kotası bulunuyor.

Çin Merkez Bankası, küçük ölçekli ve kırsalda faaliyet gösteren şirketleri desteklemek için bankaların zorunlu karşılık oranlarını üç kez indirmişti.

Merkez bankası karşılık oranlarını yıl sonuna kadar 50 baz puan daha düşürecek.

Bunun yanı sıra, UBS Hong Kong’da Çin ekonomi araştırma birimini yöneten Wang Tao, kredi hacminde bu yıl artış beklediğini belirtiyor.

Çin hükümeti çevre kirliliğine karşı 2016’dan beri geniş kapsamlı altı teftiş kampanyası yürüttü. Çevre standartlarına uymayan fabrikaların kapatılması büyüme hızını düşüren bir unsur oldu.

Çin’in bu politikasını yumuşatarak özellikle küçük ölçekli özel şirketlere getirilen üretim kotalarını yükselterek ekonomiye destek olabilir.

Bütün bunlara karşılık kimi uzmanlara göre, ticaret savaşı Çin ekonomisinin büyümesinin yavaşlamasına yol açabilir ama asıl büyük risk başka yerde…

ANZ bankacılık grubundan, Ekonomist Betty Wang andve Raymond Yeung’a göre ticaret savaşı Çinli poliitka yapıcıların reformları sürdürme kararlılığını kırabilir.

Bununla birlikte Çin hükümeti daha proaktif davranak yerel yönetimlerin mali durumlarını güçlendirecek önlemlere de başvurabilir.