Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden olan, geçen yılı yüzde 7,4 büyümeyle tamamlayıp, yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7,4 büyümeye imza atan Türkiye, ikinci çeyreğe de hızlı başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan iki önemli veri, yılın ikinci çeyreğinde de yüksek büyüme olacağının ilk işaretlerini verdi. TÜİK’in açıkladığı verilerden ilki, ciro endekslerine ilişkindi. Buna göre, üretimin temel noktalarını oluşturan sektörlerde ortalama ciroların yüzde 25,1 arttığı görüldü. Bu rakamın anlattığı en önemli şey, iş dünyasının geleceğine güvenerek üretmesi, satışını gerçekleştirip enflasyonu 2’ye katlayan bir ciro elde etmesi oldu. Sektörlere bakıldığında en yüksek ciro artışının en yüksek istihdam sağlayan inşaat ve sanayi sektörlerinde görülmesi, rakamın diğer sevindirici notkası oldu.



SANAYİDE %30 ARTIŞ

Verilere göre takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, sanayi sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttı. İnşaat sektöründe ciro endeksindeki artış, 2017’nin mayıs ayına göre yüzde 42,7 artışı gösterdi. Aynı şekilde ticaret ciroları yüzde 19,8 ve hizmet sektörü ciroları da yüzde 23,3 artış gösterdi.

Diğer veri ise çarkların dönme hızına ilişkindi. Yine TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre, geçen yılın aynı ayına göre sanayi üretimi yüzde 6,4 arttı. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 5,2 seviyesindeydi. Bu artışta da sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinin başı çekmesi, istihdama dair olumlu beklentilerin de artmasına sebep oldu.

İkinci çeyrek için umut da yükseldi

Sanayi üretiminin beklentilerin üzerinde artması, ekonomistlerin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına dair umudunu artırdı. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, ilk çeyrekte yüzde 7,4 büyüme kaydeden ekonomiye ilişkin verilerin, ikinci çeyrekte de yüzde 5-6 seviyesinde büyüme gelebileceğine dair tahminleri yükselttiğini söyledi. TSKB Ekonomik Araştırmalar Grup Yöneticisi Can Uz da sanayi üretiminde yıllık yüzde 6,4’lük artışın ikinci çeyrekte iktisadi aktivitenin kuvvetli seyrine işaret ettiğini belirtti.

İstihdamı da artıracak veri

Sanayi üretim rakamlarında görülen yüksek oranlı artışlar, istihdam için de umut verdi. İstihdam edilenlerin yüzde 19,1’inin çalıştığı sanayi sektöründeki ciro ve sipariş artışı, önümüzdeki dönemde kapasite artırımını, bu da istihdam ihtiyacını gündeme getirecek. Geçtiğimiz aylarda yapılan beklenti anketlerinde de yöneticilerin yüzde 60’a yakın bölümünün ek istihdam beklentisi dile getirilmişti. En fazla istihdam sağlayan hizmetler, sanayi ve inşaat sektörlerindeki ciro büyümesi de bu beklentiyi artırdı.