TBMM'ye sunulan teklifte, sağlık çalışanlarının emeklilik hakları ile ilgili de çok önemli bir düzenleme yer alıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yapılan düzenleme doktorların ve diş hekimlerinin emekli maaşlarında yeni bir zam öngörüyor. TBMM'ye sunulan düzenleme üzerinden yapılan hesaplamaya göre uzman tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına 2 bin TL artış yapılacak. Uzman olmayan tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıkları ise 1533 TL artırılacak.
Doktorlar ve diş hekimlerine müjde!
18.07.2018 - 15:07 | Son Güncelleme: 18.07.2018 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ak Parti, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM'ye sundu. TBMM'ye sunulan düzenleme üzerinden yapılan hesaplamaya göre uzman tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına 2 bin TL artış yapılacak. Uzman olmayan tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıkları ise 1533 TL artırılacak
Etiketler : doktor,diş hekimi,maaş,zam,
572232 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/572232.aspx
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