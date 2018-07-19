Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi Ankara



Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin hayata geçmesiyle icraatlar hızlanıyor. Bakanlıklar, 100 günlük dönemi de kapsayacak şekilde yıl sonuna kadar atacakları kısa dönem adımlarla birlikte çalışmalarını hızlandıracak. Geçtiğimiz günlerde ilk Bakanlar Toplantısında gündeme gelen bütün Bakanlıkların 100 günlük eylem planına ilişkin detaylar da gün yüzüne çıkıyor. Yeni dönemin ilk icraatlarından bazıları şunlar:

¥ Daha öncesinde bu yıl içerisinde kurulacağı ifade edilen Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili de adımların atılması bekleniyor.

¥ e-Devlet kapısının daha etkin ve verimli kullanılması için kullanıcı odaklı ve katma değeri yüksek hizmetlerin e-Devlet’e eklenmesi için çalışmalar hızlanacak. 2018 sonunda tüm hizmetlerin e-Devlet Kapısı’ndan sunulması planlanıyor.

¥ Millî e-Posta Sistemi konusunda da çalışmalara hız verilmesi bekleniyor. Sistemin tüm kamu kurumlarımızda 2018 yılı içerisinde kullanılabilir hâle getirilmesi planlanıyor.

¥ Yıl sonunda bitirileceği açıklanan Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesinde çalışmalar sürdürülecek. İnşaatta hâlen elektronik aletlerin yerleştirilme işleminin devam ettiği bildirildi.

¥ Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli’nde ihale süreçleri yıl bitmeden gerçekleştirilecek. Üçüncü havalimanının ilk etabı 29 Ekim’de hedeflendiği gibi hizmete sokulacak.

MİLLET BAHÇELERİ İÇİN İLK ADIM ATILACAK

¥ Genç işsizliği önlemek ve anaç hayvan üretimini arttırmak adına Genç Çiftçi Projesi kaldığı yerden devam edecek.

¥ Gelecek dönemde 8,5 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanacak.

¥ Millet bahçeleri ve millet kıraathaneleri projelerinin çalışmalarına başlanacak.

¥ Hayvan haklarıyla ilgili kanun tasarısı üzerine çalışılacak.

EMEKLİYE BAYRAM ÖNCESİ İKRAMİYE

¥ Kamuda kadrolu işçi alımıyla ilgili yönetmelik tamamlandı, çıkarılacak.

¥ Her yıl 81 ildeki üniversitelerin 18-25 yaş aralığındaki öğrencileri ilk defa sigortalı yapılacak.

¥ Emeklilere iki bayramda bin lira ikramiye verilmesi devam edecek.

¥ Çocuk teslimi işlemleri, icra yoluyla yapılmaktan çıkarılacak.

TURİZMDE YENİ KAMPANYA

¥ Turizm bölgelerindeki sektör ve dışındaki temsilcilerle bütün vatandaşları kapsayacak yeni kampanyanın adımları atılacak.

¥ Topkapı Sarayında sürdürülmekte olan 25 farklı restorasyon bu dönem bitirilecek. Sur-i Sultani’yi de içine alacak şekilde, tarihi yarımada en önemli kültür merkezi hâline getirilecek.

ACİL SERVİSLERDE VALE HİZMETİ

¥ Acil servislerde, hasta karşılama elemanları olacak ve vale hizmetleri verilecek.

¥ Türkiye Genom Projesi kapsamında kişiye dayalı tıp uygulamaları geliştirilecek. Bu kapsamda Ulusal Genom Araştırma Geliştirme Merkezi (Aziz Sancar Araştırma Geliştirme Merkezi) altyapı çalışmalarına başlanacak.

BEDELLİ ASKERLİK GÜN SAYIYOR

¥ Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar’ın ajandasındaki en öncelikli konu olan bedelli askerlik uygulamasının ekim ayı içerisinde çıkarılması hedefleniyor.

¥ Özellikle İran, Rusya ve Türkiye’nin inisiyatifi ile Suriye’deki gerilimi düşürmek amacıyla oluşturulan Astana görüşmeleri sürecinde aktif rol oynanacak. Öte yandan Cenevre sürecinde de somut sonuçlar alınması için katkılar sürecek.

¥ Yine 100 gün içerisinde Suriye’de terörden temizlenen bölgelere Suriyeli mültecilerin geri dönüşü konusunda girişimlerde bulunulacak.

¥ OHAL son bulacak ancak terörle mücadelede bir boşluk oluşmaması için hazırlanan ve önceki gün TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifinin önümüzdeki günlerde görüşülmesi bekleniyor.

FAİZ VE KURLA YOĞUN MÜCADELE

¥ Ekonomi kurmayları kur ve faiz baskısıyla mücadeleye yoğunlaşacak.

¥ Yeni Orta Vadeli Program (OVP) en kısa sürede açıklanacak ve 2019 bütçesi hazırlanacak. Bu, Cumhurbaşkanı’nın ilk bütçesi olacak.

¥ Esnaf ve sanatkârın stratejik planı yenilenerek 2018-2023 yıllarını kapsayacak yeni bir strateji belgesi ve eylem planı hazırlanacak. Bu hedefe ilişkin de önümüzdeki 100 gün içerisinde adım atılması bekleniyor.

¥ 2018 yılı sonuna kadar tüm illerde doğal gaz arzını tamamlamak için çalışmalara hız verilecek.

¥ Lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşması ve gelişmesi için çalışmalar hızlanacak. 2018 yılında 2,5 milyon ton kapasiteli depo yapımının tamamlanması hedeflenmişti.

TAM GÜNE YENİ İLLER EKLENECEK

¥ ALO 147 şikâyet hattı kaldırılacak. Yeni dönemde direkt olarak birebir temasa dayalı bir sistem hayata geçirilecek.

¥ Öğretmenlerin niteliklerinin daha da iyileştirilmesi için “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu çıkarılması için çalışmalara başlanacak.

¥ Müfredatın çağın gerekliliklerini yansıtacak şekilde güncellenecek.

¥ Birçok ilde eğitimde tam güne geçilecek.