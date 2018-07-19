Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. 19 Temmuz sabahı da altın düşüşle başladı. Seçim döneminden itibaren düşüşe geçen altın, bu gidişatı sürdürüyor. Düğünlerin, doğumların ve bir çok kutlamanın vazgeçilmezi altının gram satış fiyatı bugün 189,40'tan başladı. Peki altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

189,35 liradan alınırken, 189,40 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 303,48 liradan alınırken 310,41 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 605,06'den alınırken 620,81 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1243,00 liradan alınıp 1261,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.