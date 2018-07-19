Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalarda sıcak para akışı son yıllarda gelen sıkılaştırma adımlarıyla yavaşlarken Türkiye'de Olağanüstü Hal (OHAL) dönemi boyunca çıkış yaşandığı görüldü.

Yurtdışı yerleşiklerin portföy hareketleri OHAL yıllarında üst üste net satışa işaret etti.

OHAL öncesi iki yıllık dönemde Türkiye'ye 1,4 milyar dolar sıcak para girişi gözlenirken 18 Temmuz 2016'da başlayan ve düne kadar devam eden iki yıllık OHAL döneminde ise 869 milyon dolar sıcak para çıkışı yaşandı.

OHAL ÖNCESİ İKİ YIL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 18 Temmuz 2014 ve 16 Temmuz 2015'le biten haftalar arasında yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü (repo dahil) ve hisse portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 555 milyon dolar arttı.

24 Temmuz 2015'le biten haftadan 15 Temmuz 2016'yla biten haftaya kadar olan dönemde ise artış 829 milyon dolar.

Bu da OHAL öncesindeki iki yıllık dönemde yabancı yatırımcıların 1 milyar 384 milyon dolar sıcak para girişine işaret etti.

OHAL'DE İKİ YIL

TCMB verilerine göre OHAL dönemini kapsayan iki yıllık dönemde ise 869 milyon dolar sıcak para çıkışı yaşandı.

22 Temmuz 2016 ve 14 Temmuz 2017 ile biten haftalar arasında net çıkış 685 milyon dolar oldu. Bunu takiben 21 Temmuz 2017 ile biten haftadan 6 Temmuz 2018'le biten son haftaya kadarki çıkış da 184 milyon dolar seviyesinde.

OHAL SONA ERDİ

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 01.00'den itibaren ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan OHAL, 19 Temmuz 2018 saat 01.00 itibariyle sona erdi.

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hal (OHAL), bir ülkede doğal afet, salgın hastalık, kamu ciddi şekilde bozulması, temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılması ve ağır derecede ekonomik kriz oluşması durumlarında bu sorunların acil şekilde düzeltilmesine yönelik ilan edilen ve uygulanacak hükümleri belirleyen kararlardır.

OHAL ilan edildikten sonra ülke genelinde OHAL'in ilan edilmesine sebep olan sorunun hızlı bir şekilde çözümüne yönelik her türlü çalışmalar sürdürülür.