Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen hafta yerli tasarruf sahibinin döviz mevduatlarında ciddi ölçüde bir gerileme kaydedildi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, 13 Temmuz ile biten haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 3,9 milyar dolar azaldı. Bu rakam 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini takip eden haftadan bu yana kaydedilen en büyük gerilemeye işaret etti. 22 Temmuz 2016 haftasında yerli tasarruf sahiplerinin döviz mevduatlarında 8,7 milyar dolarlık bir gerileme görülmüştü.

13 Temmuz haftasında yurtiçi yerleşiklerin yabancı mevduatları 158,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam ise 10 ayın en düşük toplamı olarak gerçekleşti.

TCMB verilerine göre, 13 Temmuz ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 3,5 milyar dolar azalışla 91,7 milyar dolar olurken; kurumların ise yaklaşık 400 milyon dolar azalışla 67,2 milyar dolara geriledi.