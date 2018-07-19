Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut sektörü temsilcileri, yabancılara gayrimenkul alımında vatandaşlık imkanı tanıyan 1 milyon dolarlık alt sınırın 300 bin dolara düşürülmesi talebini yineledi.

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Yabancı yatırımcı vatandaşlık hakkına 1 milyon dolarlık gayrimenkul aldığında kavuşuyor. Gayrimenkul sektörü olarak bizler bu rakamın 300 bin dolar civarına düşürülmesini talep ediyoruz." dedi.

Elmas, "Yabancıya konut satışı rekor seviyesinde artarak devam ediyor. 2017 yılının Haziran ayına göre yüzde 7 oranında artış ile 2 bin 60 adet konut satışı gerçekleşti. Yabancı yatırımcının ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor. 2018 yılını rekor konut satışıyla kapatacağımızı düşünüyorum. Ülkemize çok ciddi döviz girdisi sağlayan yabancıya konut satışını artırmamız şart." açıklamasında bulundu.

Daha önce Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin de sektör temsilcilerinin uluslararası fuarlarda ve yabancılarla görüşmelerinde ortaya çıkan ortak görüşün, söz konusu rakamın düşmesi yönünde olduğunu söylemişti.

VATANDAŞLIK İÇİN ALTERNATİF SEÇENEKLER

En az 1,5 milyon dolar tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alarak üç yıl tutan yabancılar da Türk vatandaşlığına hak kazanıyor.

Diğer seçenekler en az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı, 100 kişiyi istihdam etmek, 3 milyon dolarlık tahvili 3 yıl tutmak veya 3 milyon dolar mevduatı bulunmak.

SEKTÖRÜN YENİ DÖNEMDEN BEKLENTİLERİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde inşaat ve gayrimenkul sektörünün çok yakından tanıdığı bir isim olan Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı olmasının da sektöre yeni ufuklar açacağını belirten Elmas, yeni dönemde hükümetten ve bakan Kurum'dan beklentilerini şöyle sıraladı:

"konut sektörüne özel 10 milyar TL'lik bir KGF paketinin ivedilikle devreye alınması, sektörün kredilendirilmesi ve menkul kıymetleştirmenin yaygınlaştırılması için Emlak Bankası'nın aktive edilmesi, 31 Ekim'de sona erecek yüzde 8 KDV teşvikinin kalıcı hale getirilmesi ya da en azından yıl sonuna kadar uzatılması, yeni inşa edilen konut veya is¸ yerlerinin ilk satışında tapu harcı oranının binde 1'e indirilmesi şeklinde sıralanabilir. Zaman içerisinde beklentilerimizin yerine getirilmesiyle sektörün önünü tıkayan sorunların ortadan kalkacağına inancımız tamdır."