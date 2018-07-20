Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 defa uzatılan olağanüstü hâl (OHAL) resmen sona erdi. Hem terör örgütleriyle etkili mücadele hem de siyasi, iktisadi ve toplumsal düzenin yeniden, hızlıca inşası için uygulanan OHAL’in kaldırılması, ekonomi cephesinde de büyük önem arzediyor. Küresel piyasalarda sıcak para akışının “sıkılaştırma adımları” ile yavaşladığı bir döneme denk gelen OHAL, Türkiye’ye portföy girişlerinde “ikincil etki” olarak kendini gösterdi. OHAL öncesi 2 yıllık dönemde Türkiye’ye 1,4 milyar dolar sıcak para girişi gözlenirken, OHAL döneminde 869 milyon dolar sıcak para çıkışı yaşandı.



DÖVİZ ve FAİZ DÜŞECEK

Analistler, OHAL uygulamalarının bazı yatırımcı çevreleri “kendilerince haklı sebeplerle” tedirgin ettiğini, bu sebeple Türkiye’ye temkinli yaklaştıklarını, söz konusu süreçte para çıkışının yaşandığını belirtti. Ancak 15 Temmuz 2016 sonrası para piyasalarının hemen işlev kazanır hâle gelmesi ve son günlerde borsada bankacılık sektöründe yaşanan hacimli hareketler; Türkiye’de işlem yapmanın sağlamlığını yeterince ortaya koydu. Yabancı yatırımcılar, OHAL sürecinde Türkiye’ye sıcak para olsun, reel yatırım olsun; hızlıca, problemsizce giriş çıkış yapabildiler. Şimdi OHAL’in kalkmasının ardından, özellikle sıcak para hareketlerinin Türkiye’ye yönelmesi, faiz ve dövizde düşüş, borsada yükseliş yönlü hareketlerin yaşanabileceği belirtiliyor.