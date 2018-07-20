Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin Ankara



Tarımda dışa bağımlılığını azaltmak için kolları sıvayan yeni bakan Bekir Pakdemirli, koltuğa oturduktan kısa bir süre sonra ilk müjdesini çiftçilere vererek, kullanılmayan verimli devlet arazilerinin üreticilere kiralanacağını söylemişti. Tarım sektörü alınan karardan son derece memnun. Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, bu adımı üretimin devamlılığını sağlamak adına olumlu karşıladıklarını belirterek “Ama kırsaldaki çiftçinin de üretim maliyetlerini özellikle mazotta KDV ve ÖTV’yi düşürmek gerekir” dedi. Kiralanacak arazilerin çiftçilere açılmasında, tekelleşmenin önüne geçilmesi için yapılacak kontrat işlemlerin önemli olduğunu vurgulayan Demirtaş “Bu arsalarda öncelik küçük işletmelerde olmalı. Üretimde sürekliliği sağlayacak bu gelişme kırdan kente göçü de azaltacak” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin hâlâ yerli tarım politikasının bulunmadığını, bunun da sebebinin koalisyon dönemlerinde IMF ve Dünya Bankası’ndan alınan krediler olduğunu vurgulayan Demirtaş “Çiftçi, eline fazla para geçince toprağını ekmeyi bıraktı” dedi.