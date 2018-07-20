Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, rezervlerini dengeleme yolunda uluslararası anlaşmalarla önemli adımlar atıyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ilk günü için Külliye’de yapılan törene katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüş-müştü. Maduro’nun ülkesinde, altınla ilgili aldığı önemli karar hayata geçti. Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano, Venezuela altınlarının Türkiye’de rafine edildiğini söyledi. Cano, küçük maden işletmelerinin Venezuela’da çıkardıkları altının işlenmesi ve altın paraya çevrilmesi için, söz konusu madenin devlet eliyle Türkiye’ye yollandığını söyledi. Cano “Eskiden sertifikalandırma süreci İsviçre’de yapılırdı, artık yapmıyoruz. İsviçre’ye altın yolladığınızı, onların da yaptırımlar yüzünden altınınızı tuttuğunu düşünün! Bu süreç artık müttefik ülkelerde yapılıyor” dedi. Cano, Türkiye ile Venezuela’nın bu yıl altın işlemek üzere anlaşma imzaladığını bildirirken, detaylara ilişkin bilgi vermedi. Anlaşmanın Venezuela Merkez Bankası ile Türkiye arasında imzalandığını kaydeden Cano, yasa dışı bir durum olmadığını söyledi. Altının Venezuela’da çıkarılarak sertifikalandırıldığını kaydeden Cano, altının hem ithalatında hem de ihracatında uluslararası yönetmeliklere ve taşımacılık kurallarına uyulduğunu belirtti. Venezuela’nın altın işleme kapasitesinin olmadığını hatırlatan Cano, Çin ve Rusya’nın da Venezuela altının işlenmesiyle ilgilendiğini söyledi.

Yılda 1,5 milyar dolarlık potansiyel

Venezuela, önümüzdeki 3-18 yıl boyunca senelik 1,2 milyon ons altın üretimi planlıyor. Sosyal yatırımlarda kullanılacak bu miktar, yılda 1,5 milyar dolarlık potansiyele işaret ediyor. Ülkenin, dünyanın 4’üncü büyük altın madenine sahip olduğu belirtiliyor. Güneydoğudaki Bolivar eyaletinde 6 kilometrelik alanda belgelenen kaynaklar, 1 milyon 480 bin kiloya kadar rezerv barındırıyor.