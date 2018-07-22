Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları'nın (THY) 85'inci yıldönümü kutlamaları için bedava bilet dağıttığı mesajları, THY tarafından yalanlandı. Sosyal medyada hızla yayılan bir mesajda, bedava bilet kazanılması için paylaşılan linke tıklanması, yönlendirilen sayfadaki anketin doldurulması istendi. Mesajdali talimatları yerine getirenlerin bedava bilet kazandıkları söylendi.

SAHTE SMS'LERE İTİBAR ETMEYİN

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter üzerinden olayı yalanlarken uyarıda da bulundu. Üstün, "Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda, Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.