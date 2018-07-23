Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

BODRUM

Bugün büyüme oranıyla göz kamaştıran Türkiye, bir taraftan da cari açık meselesiyle uğraşıyor. Problemi çözmek için ithalatın ikame edilmesi, katma değeri yüksek ihracat, teknolojiye odaklanmak gibi “cari açık üretmeyecek” birçok formül üzerinde çalışılıyor. Bu konuda farklı bir yorum da gayrimenkul sektöründen geldi. Türkiye genelinde, bu yılın ilk 6 ayında yabancılara toplam 11 bin 816 adet konut satıldı. Bu satışların miktarı, yaklaşık 5 milyar dolar civarında seyrediyor. Gayrimenkulün büyük oyuncularından Nef’in patronu Erden Timur “Doğru hamlelerle yabancıya çok rahat 30 milyar dolarlık satış yapabilecek bir ülkeyiz” diyerek reçeteyi yazdı. Geride bıraktığımız 2005-2016 yıllarında, 457 milyar dolar olan cari açığın yüzde 7,1’lik kısmının “yabancılara gayrimenkul satışlarıyla” karşılanması Erden Timur’u haklı çıkarıyor. Türkiye’nin gayrimenkul özelinde yeni bir hikâyeye ihtiyaç duyduğunun altını çizen Timur “İhracatla büyüyebilecek bir ülkeyiz. Çünkü doğal kaynağımız yok. Dünyadan parayı borç olarak değil, ürün karşılığı transfer etmemiz lazım. Mütekabiliyetten bu yana yabancıya 100 binin üzerinde konut satmışız” ifadeleriyle sektörün sunduğu ihracat karşılığının müthiş bir değer olduğuna işaret ediyor.



İNŞAATTA STOK NORMAL

Gayrimenkuldeki ‘stok’ eleştirilerine de cevap veren Erden Timur “Sektörde konut envanterine yönelik kapsamlı bir analiz yok. Hangi bölgelerde ne kadarlık bir ihtiyaç olduğunun tespiti ve ruhsatın da buna göre verilmesi şart. Biz Nef olarak proje ortaya çıkmadan önce, derinlemesine bölgesel analizler yapıyoruz. Bugüne kadar Nef 10 binin üzerinde konut teslim etti. Ama bitmiş ve şu an portföyde kalan konut sayısı 50’yi geçmez. Bu da kolay kolay görülemeyecek bir rakam” dedi. Nef, son 3 yılda 14 proje ve 4 bin 500’ün üzerinde teslim gerçekleştirdi. Satışlarını ilk yarıda yüzde 50’nin üzerinde artıran şirketin, toplam cirosu 1,1 milyar TL’yi aştı.

Kentli-köylü buluştu

Nef, İstanbul’dan sonra ikinci adres olarak Bodrum’u seçti. Bölgede 1,8 milyar lira değerinde 2 konut yatırımına devam eden şirket, Turgutreis’te 160 dönümlük bir arsada üçüncü proje için de kolları sıvadı. Nef’in davetlisi olduğumuz Bodrum’da, Erden Timur ile bir araya geldik. Timur, Nef Yalıkavak’ın 116 dönümlük bir yarımadada yer aldığını belirtip, projede 398 adet villa ve rezidansın bulunduğu bilgisini verdi. Mayıs 2019’da teslimlere başlayacakları projenin, yüzde 60’ını sattıklarını aktaran Timur, Nef Yalıkavak’ta ilk defa dünyanın en lüks resort otel zincirlerinden Banyan Tree’nin yer alacağını paylaştı. Timur, kentli ile köylüyü buluşturdukları Nef Yalıkavak’ta “Zeytinyağı, peynir, domates reçeli ve balık gibi ürünler isteyenlerin ayağına gelecek” dedi.

Ağaçlara koruma

Erden Timur’un “Hayatımın projesi” diye tanımladığı diğer bir yatırım ise Nef Gölköy. Hiç ağaç kesilmeden nasıl gayrimenkul projesi geliştirileceğinin örneği gösterilecek Nef Gölköy; denize sıfır arazide 38 villadan oluşacak. Projenin işletmesini Nef Yalıkavak’ta olduğunu gibi yine Banyan Tree üstleniyor. Timur “Nef Gölköy ile bir projenin nasıl doğa dostu olabileceğini gösteriyoruz. Proje alanındaki 136 çam ağacının tamamını koruma altına aldık. 200 zeytin ağacının ise yerini değiştirdik. Toplam 17 bin metrekare inşaat alanı var. Ama hayatımın projesi; dünyaya, Türkiye’ye, Bodrum’a bir eser kazandırıyoruz” dedi. Nef Gölköy’deki villaların 13’ü satılmış durumda. Projenin ortalama metrekare satış fiyatı ise 6 bin avro olarak belirlendi.