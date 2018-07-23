Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut sektöründe satışlarının canlanmasına olanak sağlayan kampanyanın bitmesiyle ortalama konut kredisi faizlerinde yukarı yönlü sert bir hareket gözlendi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre 13 Temmuz haftası itibariyle bankalar tarafından uygulanan ortalama konut kredisi faizleri bir önceki haftaya göre 2,33 puan artış gösterdi. Bu artış Mayıs 2004 tarihinden bu yana konut kredisi faizlerinde görülen en hızlı sıçrama oldu.

13 Temmuz haftası itibariyle konut kredilerinde ortalama faiz yüzde 15,79 seviyesine yükseldi. Konutta Mayıs'ta başlayan ve Haziran ayının sonuna kadar devam eden kampanyanın etkisiyle kredi faizlerinde yüzde 15'lerden yüzde 13 seviyelerine kadar çekilmişti. Kampanyanın sona ermesiyle borçlanma maliyetlerindeki artışın etkisiyle konut kredisi faizleri yukarı yönlü seyrine kaldığı yerden devam etti. Yüzde 15,79'luk seviye 2009 Ocak ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Konutta kampanyanın etkisiyle satışlarda canlanma yaşanmıştı. Haziran ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 artış gösterdi. Böylelikle 2017 Eylül ayından bu yana konut satışlarında en hızlı yükseliş gerçekleşti.

Gayrimenkul şirketleri tarafından 15 Mayıs'ta konut satışlarında başlatılan yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim kampanyası 30 Haziran günü sona ermişti.

Daha önce 15 Haziran'da biteceği açıklanan kampanya seçimler ve Ramazan Bayramı nedeniyle 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Başlangıçta 41 olan firma sayısının kısa sürede 50'ye çıktığı kampanya kapsamında 150'den fazla projeden yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirimle konut ve alma imkanı tanınmıştı.