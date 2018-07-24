Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugünkü Para Politikası Kurulu öncesinde piyasalar, yeni haftaya pozitif başladı. Dolar 4,74’e geriledi. Borsa, 96 bin puana yaklaştı. Merkez Bankası’nın bugün, Türk Lirasını destekleyici adımlar atması bekleniyor. Beklenti, faizlerin yüzde 17,75’ten yüzde 18,75’e çıkarılması yönünde... Bakan Albayrak’ın da istişare ve diyalog adımları, güveni artırıyor. QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı “Bu toplantı, güvenin pekişmesi için çok kritik. Bu çerçevede faiz artışı, yatırımcının endişelerini azaltacak. TL ve finansal piyasalarda olumlu görünüm devam edecek” görüşünü dile getirdi.