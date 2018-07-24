Bugünkü Para Politikası Kurulu öncesinde piyasalar, yeni haftaya pozitif başladı. Dolar 4,74’e geriledi. Borsa, 96 bin puana yaklaştı. Merkez Bankası’nın bugün, Türk Lirasını destekleyici adımlar atması bekleniyor. Beklenti, faizlerin yüzde 17,75’ten yüzde 18,75’e çıkarılması yönünde... Bakan Albayrak’ın da istişare ve diyalog adımları, güveni artırıyor. QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı “Bu toplantı, güvenin pekişmesi için çok kritik. Bu çerçevede faiz artışı, yatırımcının endişelerini azaltacak. TL ve finansal piyasalarda olumlu görünüm devam edecek” görüşünü dile getirdi.
Piyasaya güven geldi
24.07.2018 - 02:32 | Son Güncelleme: 24.07.2018 - 02:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın “Piyasalarla kavga yok, gereken yapılacak” açıklaması ve Merkez Bankasının bağımsızlığı konusundaki endişelerin zayıflaması, piyasalara olumlu yansıdı.
Etiketler : dolar,dolar fiyatları,
573057 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/573057.aspx
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