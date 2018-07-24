Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Yeni ekonomi yönetiminden uluslararası kredi kuruluşlarına, yerli ve yabancı yatırımcılardan bankalara kadar herkesin gözü, yeni sistemin ardından yapılacak ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında. Bugün politika faizinde bir artış bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ilk vurgu yaptığı konulardan biri, Merkez Bankasının bağımsızlığı olmuştu. Merkez Bankası, Albayrak’ın ilgili kurumlarından biri yapılmıştı. Moody’s, S&P, Fitch gibi kuruluşlar son dönemde Türkiye ile ilgili değerlendirmeleriyle tepki çekmişti. Bazı kurum ve kuruluşlar da izlemeye alınmıştı. PPK’nın kararını onlar da yakından izliyor. Başta bankalar olmak üzere finans kuruluşları da, yılın ikinci yarısına ve yıl sonu hedeflerine yönelik öngörülerini güncellemek için PPK’yı bekliyor. Döviz ve faizdeki istikrar, yatırımlar ve tüketici için de oldukça belirleyici. Özellikle son dönemde borç yapılandırmasına giden şirketler, faiz oranlarına odaklanmış durumda. Politika faizi yüzde 17,75’te bulunuyor.