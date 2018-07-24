Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl Kurban Bayramı tatili 20 Ağustos pazartesi günü çalışanların izinli sayılması hâlinde 9 güne çıkabiliyor. Bu uzun süreyi tatil olarak değerlendirmek isteyenler deniz kenarlarına hücum ederken, otellerde rezervasyonlar yüzde 100’lere ulaştı. Aynı şekilde bu otellere ulaşımı sağlayacak olan yollarda da yoğun bir çalışma başladı. Otobüslerde biletlerin yüzde 60’ı tükenirken, hava yolu şirketlerinin aylar öncesinden satışa sunduğu biletlerde bayram yaklaştıkça artış dikkat çekiyor. Demiryollarında Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine talep artınca demiryolları ile ile otobüs şirketleri sefer sayılarını artırdı. Hac dönemi sebebiyle yurt dışına uçak seferlerinin artması da bilet fiyatlarında artışı tetikledi.



BESİCİLER DE PAZARDA

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinde Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Üretim merkezlerinden büyük şehirlere hayvan nakliyatı başlarken, fiyatlar da belirlenmeye başladı. Hayvan varlığının yeterli olduğunu söyleyen üreticiler, fiyatların geçen yılla yaklaşık olarak aynı seviyede olmasının beklendiğini ifade ediyor. Bu çerçevede pazarda büyükbaşlar 4 bin liradan başlıyor, 11 bin liraya kadar satılıyor. Koç fiyatları 1.300 lira, koyun fiyatları ise 1.000 lira seviyesinde. Üretim merkezlerinden Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, bu yıl üreticilerin yüzünün gülmesini beklediklerini ifade ederken, yaşanan telaşın kendilerini de mutlu ettiğini söyledi. Çiftçi, kentte yetişen hayvanlara Türkiye’nin çeşitli yerlerinden talep geldiğini, fiyatların aynı olmasının ise kesilen kurban sayısında artışı beraberinde getirmesini beklediklerini söyledi.

Rezervasyon yoksa sıkıntı var

Ramazan Bayramı’nda tatil yörelerine talep şehir girişlerinde yığılmalara sebep olmuş, bazı tatilcilerin rezervasyonsuz çıkması da problemlere neden olmuştu. Turizmciler, otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaştığını, rezervasyonu olmayanın sıkıntı yaşayabileceğini ifade ediyor.

Anadolu’da pazarlar kuruldu

Özellikle doğu illerinde hayvan pazarları kuruldu. Pazarlara erkenden gelenler satın alma işlemini gerçekleştirip kalan zaman için besicilere bakım ücreti ödeme yolunu tercih edebiliyor.

Bilet almak için acele edin

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması sebebiyle hava, kara, deniz ve demir yollarında biletlere yoğun talep var. Erken bilet alımlarında indirimli bilet imkânı veren tren, feribot ve uçak seferlerinde fiyatlar da artmaya başladı. THY’nin bayram öncesindeki son perşembe günü olan 16 Ağustos tarihli İstanbul-Antalya biletleri 280 ile 350 lira arasında değişirken, 17 Ağustos biletleri 516 lirayı buluyor. Bayram yaklaştığında, 18 Ağustos cumartesi ve 19 Ağustos pazar günü ise biletlerin 627 liraya ulaştığı görülüyor. Yoğun talep sebebiyle TCDD’nin 17, 18, 20 ve 26 Ağustos’a kadar yapılacak seferleri için 3 bin 288 kişilik ek kapasite sağlandı. 27 Ağustos’a kadar olan tüm YHT biletleri 25 Temmuz’da satışa sunulacak.