Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

Memurlar da bu kapsamda Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti. Kamu-Sen yetkilileri Bakan Selçuk’a beklentilerinden oluşan bir rapor sundu. Raporda aile düzeni ve birliğinin korunması için sözleşmeli personele de en kısa zamanda eş durumu nedeniyle tayin hakkı getirilmesini isterken, memurların kendini geliştirebilmesi için başladıkları yüksek lisans, doktora gibi programa devam edeceklere özel izin talep ediliyor. Çalışanlara yapılacak iyileştirmelerde kendilerinin unutulmamasını isteyen memurlar, emekliye verilen ikramiyeden çalışan memurların da yararlandırılması, maaş artışlarında enflasyona bağlı kalınmaması, ek ödemelerde iyileştirme gibi taleplerini iletti. İşte memurların rapor hâlinde ilettiği talepleri:

¥ Görevde yükselme yönetmeliğinde liyakat ilkesini zedeleyen maddeler iptal edilmeli, sınava katılmak için belli süre çalışmış olma şartının kaldırılmasını talep ediyor.

¥ Kamuda çalışan personel istisnasız memur statüsüne geçirilmeli.

¥ Fazla mesai ücreti, gün içinde saat başına alınan brüt ücretten az olmamalı.

¥ 8 saatlik çalışma karşılığı 1 günlük izin uygulaması isteğe bağlı olmalı.