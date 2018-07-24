Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğünü hep merak etmişizdir. Beden dili, dudak okuma gibi yöntemlerle karşıdakinin aklından ne geçirdiğini almana çabası “düşünce”lerimize kadar uzandı. ABD’nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden araştırmacılar AlterEgo adı verilen sistem yardımıyla iç konuşmaları yazıya dönüştürmeyi başardı.

İç konuşmaları başarılı bir şekilde kelimelere dökebilen ve vücudun içine yerleştirilmesine gerek duyulmayan bir cihaz daha önce geliştirilmemişti. Araştırmacılar bunu başarabilmek için ilk olarak 16 elektrotu (elektrik sinyallerini algılayan bir cihaz) yüzün farklı bölgelerine yerleştirdi. Araştırmaya katılan denekler aynı kelimeyi birçok kez tekrarladı. Bu sırada elektrotlar oluşan sinir sinyallerini kaydetti. Araştırmacılar sonuçları inceleyerek bir kelime telaffuz edildiğinde yüzün hangi noktasında ayırt edici bir sinyal oluştuğunu tespit etti. Böylece ağzın ve çenenin etrafında giyilebilir bir cihazda kullanılabilecek ve hareketi zorlaştırmayan dört nokta belirlendi.

Araştırmaya göre, araştırmacılar sessiz konuşma sırasında oluşan sinyalleri kelimelere dönüştürecek yapay zekâ uygulamasını geliştirirken yapay sinir ağları yönteminden yararlandı. Başlangıçta çok sayıda kelime içermeyen konuşmalar analiz edildi. Sonuçta, geliştirilen sistem yüzde 92 doğrulukla sessiz konuşmaları kelimelere çevirebildi. AlterEgo sisteminin gelecekte daha karmaşık konuşmaları daha doğru şekilde kelimelere dönüştürebilmesi hedefleniyor.



