Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası faizi sabit bıraktı.

Bloomberg HT Araştırma Servisi'nin hazırladığı ankette ekonomistlerin beklentisi faizlerde 100 baz puan artış olacağı yönündeydi.

Merkez Bankası daha önce 23 Mayıs'taki olağanüstü toplantı ve 7 Haziran'daki rutin toplantısında da faiz artışı kararı vermişti.

Tüketici fiyatları Haziran'da yıllık olarak yüzde 15,39 ile 2003 bazlı serinin en yükseğine gelerek son 14 yılın zirvesine

ulaşmıştı. Manşet enflasyonunun yanı sıra çekirdek endeksler ve üretici fiyatları da sert yükselmişti.

Öte yandan TCMB'nin açıkladığı Temmuz beklenti anketinde de yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 12,28'den

yüzde 13,88'e yükseldi. Verilere göre yılbaşından beri bakıldığında yıl sonu TÜFE beklentisindeki artış 430 baz puana ulaşırken veriler enflasyonda kısa, orta ve uzun vadede beklentilerin bozulduğunu da teyit ediyor.

TCMB'nin sadeleştirme sürecini 7 Haziran'da tamamlamasıyla gecelik vadede borçlanma ve borç verme faizleri bir hafta vadeli repo ihale faizine kıyasla artı/eksi 150 baz puanlık marj ile; GLP borç verme faizi ise gecelik borç verme faizine 150 baz puan eklenerek hesaplanıyor.