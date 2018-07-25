Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanacak yeni Orta Vadeli Programın (OVP) hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarla istişare toplantılarını devam ettirdiklerini söyledi. Bu kapsamda dün de iş insanları ve iş dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini anlatan Albayrak; enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme sağlanması, bütçe disiplini, Türkiye’nin yeni döneme ilişkin potansiyelinin belirlenmesi gibi, bütün konu başlıklarında iştirakçilerin görüşlerinin dinlendiğini ifade etti.



NETİCE ODAKLI OLACAK

Ayakları yere basan, hedeflere odaklanmış bir OVP oluşturmak istediklerini vurgulayan Bakan Albayrak “Mali alanda atılacak adımlarla enflasyonla mücadele sürecine azami katkı verilecektir. Açıklanacak yeni OVP ile, enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacaktır. Yeni planın ve atılacak adımların enflasyonla mücadele için vereceği katkı, kısa sürede görünür olacak ve tedbirler kararlılıkla alınacaktır. Bu mücadele, büyüme hedefleri kapsamında atılacak adımlarla eş güdüm içerisinde, bütüncül bir yaklaşımla ve birbirini tamamlayıcı politikalarla yürütülecektir” dedi.



BÜTÇEDE TASARRUF

Berat Albayrak, 2018 mali yılı için kamu harcamalarıyla ilgili tasarruf tedbirlerinin alınmaya başladığını ifade ederek, kamu nakit varlıklarının tek elden yönetilmesi ve verimliliğini sağlayacak olan tek hazine hesap uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla alakalı yasal düzenlemelerin hayata geçirileceğini de bildirdi.

Dün de patronları dinledi

Önceki gün ekonomistlerle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün de iş adamları ile İstanbul’da istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TİM Başkanı İsmail Gülle, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın yanı sıra; iş adamları Murat Ülker, Hüsnü Özyeğin, Ali Kibar, Vahap Küçük, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Ahmet Çalık, Bülent Eczacıbaşı, A. Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı, Hamdi Akın, Mehmet Ali Aydınlar, Abdullah Tivnikli, Cemal Kalyoncu, Abdülkadir Konukoğlu, Mehmet Torun, Tuncay Özilhan ve Mehmet Cengiz katıldı. Albayrak “Orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz. Bu kapsamda iş insanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik” dedi.