Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu ve Güneydoğu illerinin terörden arındırılmasından sonra artan yatırım bölgeyi kalkındırıyor, bölge insanına istihdam sağlıyor. Son dönemde hükûmetin verdiği teşvikle batı illerinden doğuya taşınan iş yerleri, binlerce kişinin iş sahibi olmasının yolunu açtı. Diyarbakır Valiliği öncülüğünde 4 yıl önce Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) çatısı altında birleşen tekstilcilerin, konfeksiyon üretimi yapan firmaların Diyarbakır’a yatırım yapması için hazırladığı proje, ilgili bakanlıklar ile Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile uygulamaya konuldu.



FABRİKALAR TAŞINIYOR

Diyarbakır-Elâzığ kara yolunda 129 hektar alanda kurulması için yürütülen çalışmalar tamamlandı. Firmalara arazi tahsisine başlandı. Aralarında İstanbul, Bursa ve İzmir’den gelenlerin de yer aldığı 69 firma, üretim tesisi kurmak için yer talebinde bulundu. Bu firmaların taahhüt ettiği yatırım miktarı 360 milyon lira. Bu yatırım karşılığında istihdam taahhüdü ise 10 bin kişiyi buluyor. Söz konusu 69 firma, arsa tahsisinin ardından tesislerin yatırımını başlatacak. GÜNTİAD Başkanı Uhsan Oğurlu, genç nüfusun işsiz olduğu yörede bu yatırımın çok önemli olduğunu belirterek “Diyarbakır’da 24 yaş altında 900 bin kişi bulunuyor. İşsizliğin panzehiri konfeksiyondur. Ayrıca üretimimiz de değerlenecek. Bölgemizde ürettiğimiz pamuğun kilosunu 7-8 liradan satmayacağız. Pamuğu işleyip 50 liraya ulaştırıp satacağız.” dedi.

İstanbul’da 10, burada 7 lira

Yatırım için İstanbul’dan gelen Sabra Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Sami Yılmaz, kurulacak tekstil bölgesinin Türkiye’de benzerinin bulunmadığına dikkat çekerek “Buraya işletmeler açıldıkça İstanbul’a çalışmaya gidenler de döner. Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman’da tersine göçler başladı. İstanbul’da çalışacak işçi bulmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle Anadolu’ya taşınmak istiyoruz. Çalışanlar açısından da çok önemli. Çünkü İstanbul’da aldığı maaşla burada çok daha iyi yaşar.” dedi.

SYL Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Bilen Soylu da işinin yüzde 90’ını Diyarbakır’a taşımayı planladıklarını, ilk etapta 300 daha sonra 700-800 istihdam planladıklarını belirterek, “İstanbul’da maliyet çok yüksek. İstanbul’da 10 liraya ürettiğimiz bir ürün burada 7 liraya mal olabilir. İstanbul’da sigorta 1000 lira, burada 65 lira. Kurumlar vergisinde de yüzde 90 indirim var. Bu destek çok önemli. 6 ayda üretime başlamayı hedefliyoruz.” dedi.