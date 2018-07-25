Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu büyümeyle birlikte fiyat, kalite, teknik şartlar, bekleme süresi ve imkânlarını hızla yukarılara taşıyan Türkiye’ye 2017’de tedaviye gelen hasta sayısı 700 bine ulaştı. Bu sayının 2008 yılında 75 bin seviyesindeydi. Aradan geçen 10 yılda sağlık turizmi için gelen yabancı sayısı 10’a katlanmış oldu. İstanbul Uluslararası Sağlık ve Turizmi Derneği (İSTUSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ali Kodan, Türkiye’ye fiyat, kalite, teknik şartlar, bekleme süresi ve yüksek imkânlar sebebiyle gelen sayısının hızla arttığını belirterek “Bu yıl sonunda 1 milyon hasta gelmesi sürpriz olmayacak.” dedi.



FİYAT BİZDE 10’DA BİRİ

Türkiye’nin tedavi için tercih edilmesinde kalite, fiyat ve bekleme süresi gibi ajantajlar var. Bir kalp kapakçığı ameliyatı AB ve ABD’nin 10’da biri fiyata yapılıyor. Bekleme süreleri de Avrupa’da 6 aydan başlarken Türkiye’de 2 hafta. Ayrıca sağlık turizmi çalışmaları için bir de şirket kuruldu.