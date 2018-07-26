Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin Ankara

Böylece kentsel alt ve üstyapı için yerel yönetimlere sunulan maddi destek, 3 milyar 284 milyon TL’yi buldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin değerlendirmesinde “İller Bankası AŞ yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere içme suyu şebeke ve arıtma, kanalizasyon, atık su arıtma, deniz deşarjı, katı atık, harita, imar planı, kent bilgi sistemi ve üst yapı projelerini yapıyor. Bu kapsamda; bin 398 belediye, 51 il özel idaresi, 2 ilçe özel idaresi, 30 büyükşehir su ve kanalizasyon idaresi olmak üzere İller Bankası AŞ bin 481 yerel yönetim birimine hizmet veriyor” dedi.