Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar fiyatları ne kadar, dolar - euro fiyatları kaç tl, döviz ne kadar? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. 26 Temmuz günü döviz fiyatları, ABD'li rahiple ilgili dün açıklanan kararın olumlu algılanması ve ABD ile Avrupa'nın ticaretin önündeki engelleri hafifletmek için müzakereler yapma konusunda anlaşması dolar/TL'de yönü aşağı çevirdi. Dolar 4,82 civarında seyrederken, euro ise 5,65 civarında seyrediyor. Peki dolar, euro kuru bugün ne kadar, döviz fiyatları kaç TL? İşte detaylar...

ABD'Lİ RAHİP KARARI ARDINDAN DOLAR DÜŞÜŞTE

Bankalararası piyasada dolar/TL 4,80'in üzerinde hareket ediyor. ABD'li rahip Brunson'ın ev hapsine alınması sonrasında dolar dün 4,86 seviyesinden gerilemişti. Kur bugün 4,77'i seviyelere kadar geriledi

Euro/TL de 5,65-5,66 bandında hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağında olacağını belirterek, ECB'den politika faizi ve varlık alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,75'in önemli destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 4,84'ün ise direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.