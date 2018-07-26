Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MTV borcu hesaplama, 2018 MTV borcu son ödeme tarihi ne zaman? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde yer alıyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nde ilk taksitler geçtiğimiz Ocak ayında ödenmişti. İkinci ödemeler ise 1 Temmuz tarihi ile başladı. Pek çok araç sahibinin merakla son ödeme tarihini ve borcunu hesaplamanın yöntemini arıyor. Peki MTV borcu son ödeme tarihi ne zaman? MTV nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

MTV NEDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV, motorlu kara taşıtlarının doğaya salmış olduğu emisyon oranına, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafında her yıl (bankalar kurulu kararı olmaması durumunda) yeniden değerleme oranına göre tutarları belirlenen bir taşıt vergisidir.

Bu belirleme ölçütleri arasında vergiye en fazla etkisi olan emisyon oranıdır. Emisyon oranı ise motorun silindir hacmi (motor gücü) ile doğru orantılı olarak azalıp, artar. Bu sebeple motor gücü düşük olan araçlar daha az vergi öder.

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ödemesi her yılın Ocak ve Temmuz aylarında 2 eşit taksit halinde ödenir. 2018 yılının ilk MTV taksidi geçtiğimiz Ocak ayı itibari ile ödenmiş oldu. İkinci taksit ödemeleri ise 1 Temmuz itibari ile başlamış oldu. MTV ikinci taksit ödemelerinde son ödeme tarihi ise 31 Temmuz 2018. Bu tarihlerin geçirilmesi durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ayrıca yasal olarak tanınan sürelerin sonunda ödeme yapılmaması halinde kamu alacağı olduğu için e-haciz işlemi başlatılır.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

MTV HESAPLAMA

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor. Bu bilgiler ışığında ilk 6 ayda ve ikinci 6 ayda ödenecek tutar bilgisine ulaşabilirsiniz.

2018 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN

HANGİ ARACA NE KADAR MTV ÖDENECEK?

MTV, 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanıyor.

MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira.

MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;

MTV, 1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;

MTV, 2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira.

MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira.

2018’DEN ÖNCE TESCİL ETTİRİLEN ARAÇLAR İÇİN;

31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV’yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek. Buna göre 31 Aralık 2017’den önce aracını tescil ettirenler, 1 Ocak 2018’den itibaren 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira MTV ödeyecek.