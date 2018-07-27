Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Balıkesir’deki yatırımı için geçtiğimiz yılın ekim ayında ilk kazmayı vuran Kalekim, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 35 milyon lira yatırımla hayata geçirdiği fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. İstanbul, Isparta, Mersin, Yozgat, Erzurum ve Mardin’de yer alan fabrikalarına 7. halkayı da ekleyen şirketin Ege Bölgesi’ndeki faaliyetlerini güçlendirmesi bekleniyor. Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, açılışta yaptığı konuşmada, Balıkesir’in “ata yurdu” olduğunu belirterek “Rahmetli dedem Mehmet Şeref Eğinlioğlu, şehrin ilk sanayicilerindendi. Bu sebeple açılışını yaptığımız Kalekim fabrikasının gönül dünyamızdaki yeri gerçekten çok farklı” ifadelerini kullandı.



TEKNOLOJİ ODAKLI ÜRETİM

Kalekim’in kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Okyay, markanın 45’inci yılında yapı kimyasallarında üretim ve satış kapasitesiyle Türkiye’nin yanı sıra bölgede birinci, Avrupa’da ise beşinci sırada yer aldığı bilgisini verdi. Kalekim ile yurt içinde 7 ilde 7 fabrikaya, 500 çalışana, 700 bin ton satışa ve yaklaşık 400 milyon lira ciroya ulaştıklarını aktaran Okyay, emek yoğun işten otomasyon ve teknoloji yoğun üretime geçtiklerini söyledi.



SAVUNMADA MİLLÎ PROJE

Kale Grubu’nun yapı ürünleri ile savunma ve havacılık grubu olmak üzere iki ana eksende büyüdüğüne vurgu yapan Okyay, şöyle devam etti: Her biri kendi alanında lider 17 şirketimiz ve 5 bini aşkın çalışanımızla yola devam ediyoruz. Lokomotif şirketimiz Kaleseramik ile bir yandan sektör liderliğine devam ederken bir yandan geleceğe yatırım yapıyoruz. Dijital dönüşüm ve müşteri yolculuğu alanında büyük bir program yürütüyoruz. Bir diğer inovatif büyüme alanımız olan savunma ve havacılıkta ise bir yandan küresel iş birliklerini derinleştirirken diğer yandan yerlileşme programının en önemli paydaşlarından biri olarak, pek çok yenilikçi projeyi hayata geçirdik, geçiriyoruz. Millî piyade tüfeğinden turbojet motora kadar, tasarımı tamamlanıp seri üretim aşamasına gelmiş yerli projelerin ötesinde bu yıl odağımızda muharebe uçağımızın motorunu İngiliz Rolls-Royce ile birlikte üretme hedefimiz var.

Yurt dışı için vites yükseltti

Bugün dünyanın pek çok yerinde güçlü bir dağıtım ağına sahip olan Kalekim, ürünlerini 70 ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturuyor. İhracatının yüzde 6’sını Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 35’ini Ortadoğu’ya, geri kalanını tüm dünyaya gerçekleştiriyor. Yurt dışı pazarlarda yerinde üretime yönelerek küresel bir marka olma yolunda ilerleyen Kalekim, yakın gelecekte Cezayir’e de yatırım yapmayı planlıyor.