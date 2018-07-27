Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, SGK'ya borçlu olan işveren ve sigortalılara yeni bir çağrı yaptı. Yazılı açıklama yapan Göktaş, sigorta prim borcu olan vatandaşların 7143 sayılı yasa ile borçlarını yapılandırma fırsatını kaçırmaması için son tarihin 31 Ağustos 2018 olduğunu belirtti.

Yapılan yazılı açıklamaya göre borçluların, kurum alacaklarını yapılandırabilmesi için, işverenler tarafından E-Sigorta kanalıyla, elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine veya primini kendi ödeyen 4/a ve 4/b ( Bağ-kur) sigortalılarının ise elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 31 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen, posta veya 31.07.2018 saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmekte olduğu belirtildi.

Yapılandırma ile sağlanan avantajlar

Sosyal güvenlik borçlarını yapılandıran işveren ve sigortalıların geçmiş dönem borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, borç asıllarına ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) uygulanacağından ekonomik olarak daha uygun imkânlarda ödeme kabiliyetine kavuşacaklardır.

Aynı zamanda birikmiş borçlara taksitle ödeme seçeneği getirildiğinden, ilgililer kolay ödeme imkânına sahip olabilecektir.

Ayrıca borçlarını yapılandıran işverenler; prim teşviklerinden yararlanmaya devam edebilmekte, borçlulara uygulanması gereken icra işlemleri durdurulmakta, ilk taksitin ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilmektedir.