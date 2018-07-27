Amazon'un açıklanan bilançosuna göre, firmanın net karı bu yılın  ikinci çeyreğinde 2,5 milyar dolar olurken, söz konusu miktar şirket tarihinde  bir çeyrekte elde edilen en yüksek net kar olarak kayıtlara geçti.

Amazon'un net karı üç çeyrek üst üste 1 milyar doların üzerinde  gerçekleşti. Firma, geçen yılın nisan-haziran döneminde 197 milyon dolar net kar  elde etmişti.

Geçen senenin ikinci çeyreğinde şirketin hisse başına karı 0,40 dolar  olurken, bu yılın aynı döneminde söz konusu miktar 5,07 dolara ulaştı.

Amazon, 2017'nin nisan-haziran aylarında 37,95 milyar dolar gelir elde  ederken, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 39,4 artışla 52,89 milyar dolar gelir  yakaladı.

Bu yılın ikinci çeyreğindeki net karın rekor seviyeye ulaşmasının  ardından, firmanın New York borsasında işlem gören hisselerinde yükseliş görüldü.

Buna göre, New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı  işlemlerde şirketin hisse başına değeri bin 881 dolara tırmanarak yüzde 4 prim  yaptı.

Uzmanlar, Amazon'un hisselerindeki asıl yükselişin yarın  gerçekleşmesinin beklendiğini belirtirken, firmanın piyasa değerinin 900 milyar  doları aşarak dünyanın en büyük piyasa değerine sahip Apple'ı geçebileceğini,  ardından bu yıl içinde 1 trilyon dolar barajını zorlayabileceğini vurguluyor.