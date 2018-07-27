Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika dolar ne kadar, dolar sterlin euro kuru, piyasalarda son durum ile ilgili merak edilenler burada. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı "ABD, Türkiye'ye Rahip Andrew Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için geniş yaptırımlar uygulayacak" mesajının ardından Türkiye'den sert tepkiler geldi. Gün boyu 4,82 seviyelerinde dalgalanan kur akşam saatlerinde 4.88'e kadar yükseldi. Lira, gelişen ülke paraları arasında dolara karşı en fazla düşen 2. para birimi olarak günü tamamladı.

ABD'YE ÇOK SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ABD'li pastör Brunson için yapılan yorumlara tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Türkiye'ye kimse dikte edemez, tehdidi tolere etmeyiz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukuk kuralları herkes istisnasız için geçerlidir " ifadesini kullandı.

DOLAR NE KADAR?

Peki dolar bugün ne kadar? Krizle birlikte dün akşam saatlerinde 4,88'e kadar yükselen dolar kuru bu güne hafif düşüşle başladı. ABD ile yaşanan gerilim devam ederken bankalararası piyasalarda dolar/TL 4,85 civarında hareket ediyor. Yanı sıra Euro/TL ise 5,66-5,67 bandında işlem görürken İngiliz sterlini/TL 6,35 seviyelerinde seyrediyor.