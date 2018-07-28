Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuruluştan yapılan açıklamada ortaklarının bilgiye ulaşmalarını ve hak kullanımlarını kolaylaştıran ‘Yatırımcı İlişkileri’ bölümünün yürüttüğü etkili faaliyetler, ‘Pay Sahipleri’ ana bölümünün uyum notunun artmasına neden olduğu bildirildi. Açıklamada, 2017 yılı faaliyet raporu içerik olarak zenginleştirilerek şirketin şeffaflık seviyesinin yükseltildiği ve bu olumlu gelişmenin de ‘Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık’ ana bölümünün uyum notunu artırdığı da belirtildi.

Ayrıca, tüm çalışanları kapsayan kapsamlı bir eğitim seferberliğinin hayata geçirilmesi ile birlikte çalışanların nitelikleri ve verimlikleri yükselttiği, bu nedenle de Menfaat sahiplerinin uyum notu arttığı, bu olumlu gelişmeler ile holdingin genel uyum notunun artmasının nedenlerini oluşturduğu bildirildi.

JCR, İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.’nin de görünümünde revizeye gittiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. AŞ’nin, SPK kurumsal yönetim ilkelerine uyum notunu 8,38, görünümü ise ‘Pozitif’ olarak güncellendiği kaydedildi. Bunlara ek olarak JCR-ER gelecek izleme döneminde şirketin ulaşılan bu uyum seviyesinin koruyacağına kanaat getirildiğine açıklamada yer verdi.