Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türkiye’nin ulusal ve güvenli bir 5G altyapısına sahip olmasını hedefleyen proje kapsamında üretilen ve MAYA (Millî Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi) adı verilen ürün, bu hafta ilk defa TSK, SGK ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanacak. Millî güvenlik ağı için yaklaşık üç yıl önce harekete geçen Savunma Sanayii Başkanlığı, iki yıl önce Türk Telekom’un bilişim ve teknoloji şirketi Argela AŞ ile “Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLAT)” projesine yönelik sözleşme imzalamıştı. Servis sağlayıcılardan alınan VPN’in (sanal özel ağ) üzerine yeni bir güvenlik katmanının ilave edilmesi temeline dayanan MAYA, kamu kurumlarının ağlarını güvenli olarak işletebilmesine imkân sağlayacak. Gözlem, kontrol ve yönlendirme olmak üzere üç temel başlık altında çalışacak olan MAYA ile kurumun ağına kimlerin eriştiği, nerelere bilgi gönderdiği, hangi portları kullandığı anında görülebilecek.

40 KİŞİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI

Bu ve buna benzer teknolojilerin dünyanın bazı ülkelerinde de bulunduğunu, bugüne kadar Türkiye’ye daha çok ABD, İsrail ve Hindistan’dan bu ürünlerin getirildiğini belirten kaynaklar şu değerlendirmelerde bulundu: Bu projenin en önemli özelliği ortaya çıkan ürünün yerli ve millî olması. Özellikle TSK gibi kritik kamu kurumlarında siber güvenlik önlemlerinin yerli kaynaklar kullanılarak alınacak olması çok önemli bir gelişme. Bu projede çoğunluğu mühendis olmak üzere 40 kişi gece gündüz çalıştı.