Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem birikim hem yatırım yapmak isteyen vatandaşlar sık sık altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altını fiyatlarını merak eden vatandaşlar internet üzerinden fiyat araştırması yapıyor. Yaz mevsiminde düğünlerde de sıklıkla altın kullanılıyor olması aramalarda artış yaşanmasına sebep oluyor. Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? 28 Temmuz çeyrek altın fiyatları ve 28 temmuz gram altın fiyatları merak ediliyor. Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

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ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,84 artışla 191,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 313,00 lira, Cumhuriyet altını 1.282,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise kapanışa göre yüzde 0,84 yükselişle 191,60 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Altın fiyatlarında alış satış değerleri

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 191,40 191,60

Cumhuriyet Ata Lira 1.261,00 1.282,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 174,50 178,50

Lira(Tam) Ziynet 1.233,00 1.253,00

Yarım Ziynet 616,00 626,00

Çeyrek Ziynet 308,00 313,00