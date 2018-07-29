Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde on binlerce vatandaşın şansını denediği, Milli Piyango'nun 29 Temmuz tarihli bu haftaki çekiliş sonuçları açıklandı. Bu yıl Temmuz ayında yapılan son MPİ çekilişinin ardından, bilet alan vatandaşlar kazanan numaraların hangileri olduğunu araştırıyor. İşte, ellerindeki bilete herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini merak eden şans oyunu tutkunlarının heyecanla araştırdığı 29 Temmuz Milli Piyango sonuçları ve tam liste...

29 TEMMUZ 2018 MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Her ay 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun 29 Temmuz tarihli sonuçları, piyango bileti alan on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. 29 Temmuz 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi sonrası şanslı numaralar ve kazanan biletler belli oldu. İşte, bu haftanın kazanan numaraları...

BİLETİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

29-07-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM-, AYDIN-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

179604

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

215698

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

291223

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

114307 209237

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

200584 328539 353373

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

01861 15378 50720 71777 72432 73345

74284 77085 78630 79132

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0777 3517 4010 4012 5265 6909

7714 8258 8520 9634

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

152 201 418 433 466 582

603 753 861 884

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

01 24 39 64 69 86

89 93

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 7

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

079604 109604 119604 129604 139604 149604

159604 169604 170604 171604 172604 173604

174604 175604 176604 177604 178604 179004

179104 179204 179304 179404 179504 179600

179601 179602 179603 179605 179606 179607

179608 179609 179614 179624 179634 179644

179654 179664 179674 179684 179694 179704

179804 179904 189604 199604 279604 379604

479604