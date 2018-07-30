Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık işlemlerinde yapılan bazı kesintileri yasal hâle getiren düzenleme mahkemeden döndü. Danıştay, Tüketici Sorunları Derneği’nin (TÜSODER) BDDK aleyhine açtığı davada, “hesap işletim ücreti” almasını düzenleyen hükmü iptal etti. Kararla birlikte vatandaşlar geçmişe 10 yıla dönük hesap işletim ücretini bankalardan geri talep edebilecek.



YILLIK 150 LİRAYA KADAR KESİNTİ

BDDK’nın 3 Ekim 2014’te yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği ile bankaların 20 kalemde ücret almasının önü açılırken özellikle hesap kesim ücreti tüketiciler tarafından şikayet konusu oluyordu. Bankadan bankaya değişmekle birlikte, ayda bir, üç ay, altı ay veya yılda bir defa olmak üzere eşit taksitler hâlinde hesap işletim ücreti 6 lira ile 70 lira arasında kesiliyor. Yıllık kesintiler ise 150 lirayı buluyor. Söz konusu rakam bireysel TL, döviz tevdiat hesabı (DTH), bireysel ve KOBİ şahıs firmaları ve tüzel hesaplar için aynı tutarlarda tahsil ediliyor. Danıştay 15. Dairesi’nin kararında “hesap işletim ücreti” ile ilgili yönetmelikte açık bir tanım yapılmadığı ancak davalı BDDK’nin savunma dilekçesinde “bu ücretin, hesabın işletilmesinden kaynaklanan bir ücret olarak hesaba ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması, kontrolü ve sürdürülmesinden kaynaklanan masraflar” olarak tanımlandığı belirtildi. Söz konusu ücretin, hesap sayısı, hesabın tutarı, hesaptaki işlem sayısı gibi hususlar dikkate alınmaksızın sadece müşteri bazında alındığına dikkati çekilen kararda, davalı idarenin savunmasında belirtilen hususların “hesap işletim ücreti”nin dayanağı olarak kabul edilemeyeceği vurgulandı. Kararda, şu değerlendirme yapıldı: “Açıkça sebebi gösterilip niteliği ortaya konulamayan ‘hesap işletim ücreti’ alınmasını öngören düzenleme, yönetmeliğin dayanağı olan 6502 sayılı Kanun’un 4/3. maddesi ile bu konuda yerleşik yargı kararları çerçevesinde ücret, komisyon ve masrafların haklı, makul ve belgeli olması gerektiği kriterlerine aykırılık teşkil etmektedir.



TAHSİS ÜCRETİ TALEP EDİLEBİLİR

Danıştay’ın kararında finansman maliyeti haricinde kira, teknik servis ve bakım gibi masraflara katlanmak durumunda oldukları, bu maliyetlerin karşılığı olarak “nakit avans çekim ücreti”nin ücretlendirilebilecek kalemler arasında belirlenmesinin mevzuata aykırılık taşımadığı kaydedildi.

HEMEN BAŞVURUN

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Deniz Öner, vatandaşların geçmişe dönük hesap işletim ücretini bankalardan talep edebileceğini söyledi. Öner yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı: Dilekçe yazın, noterden ihtarname gönderin ya da iadeli taahhütlü ile talep edin. Bankalar bunu ilk başta reddedecektir. O zaman da gelen cevapla ya da cevap vermeseler bile dekontlarıyla kendi talep yazısıyla birlikte ilçe kaymakamlarında bulunan tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler.