Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Meslek öğrenirken para kazandıran proje ile 2 bin 500 Suriyeli mülteci ve 2 bin 500 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 5 bin kişi meslek sahibi oldu. Türkiye genelinde 7 pilot ilde 30 ilçede gerçekleştirilen İş Karşılığı Ücret Projesi; Ankara, İzmir, Manisa, Bursa, Yalova Kocaeli, Gaziantep illerinde ve belirlenen ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince uygulamaya konuldu. Eğitimlerin yanı sıra özellikle Suriyeli kursiyerlere eğitim süresince iç savaşın olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi için sosyal destek hizmeti sunuluyor. Proje kapsamında kursiyerlere 150 avro ile 45 avro çocuk bakım bedeli ile yol ücreti ödeniyor. Ayrıca çocuklu kadın kursiyerler kreş hizmetinden yararlanabiliyor. Projenin başladığı 1 Aralık 2017’den bu yana katılımcı sayısı arttı. Olumlu sonuçlar alınan projenin tarihi, planlanandan ileriye alınarak 4 ay daha uzatıldı. Böylece 9 ay sürmesi planlanan proje, bir yılı aşarak kursiyerlerle buluşmaya devam edecek.