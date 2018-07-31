Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizm sektöründe en kötüsünün geride kaldığını belirten Türkiye Ela Quality Resort Belek Genel Müdürü Ufuk Gezgin krizden gerekli dersleri aldıklarını, en önemlisi de bir pazara bağımlı kalmaktan kurtulduklarını söyledi. Turizm sektörünün ülke ekonomisine katkısına değinen Gezgin “Cari açık ve istihdama katkı sağlayan sektör, doğru adımlarla çok daha iyi yerlere gelecek. Kültür ve Turizm Bakanı’nın sektörü çok iyi bilen, turizm kökenli biri olması da sektör için büyük şans” dedi. Türkiye’nin sahip olduğu turizm imkanlarının başka hiçbir ülkede olmadığının altını çizen Gezgin “Türkiye markasını iyi anlatmalıyız. Bunun bireysel stratejilerle değil devlet tarafından tek bir elden yapılması çok daha verimli olacaktır. Farklı ülkelere yönelik farklı tanıtım faaliyetleriyle o bölgenin beklentilerine yönelik hizmetlerimizin iyi anlatılması gerekli. Ayrıca, kültür, sanat ve spor etkinlikleri dünyaya kendimizi tanıtabilmek adına reklamdan daha etkili. Bu konulara ağırlık vererek, düzenlenecek başarılı organizasyonların insanların kafasındaki Türkiye algısına pozitif katkı sağlayacağına inanıyorum. Geçmişte çok başarılı organizasyonlara imza attık. Gelecekte bunların sayısını artırmamız lazım” diye konuştu.

Sektörü olarak kendilerinin de krizlerden gerekli dersleri çıkardıklarını dile getiren Gezgin şunları kaydetti: “Krizin artık geri kaldı. Krizden dersler çıkardık. Tek bir pazara bağlılıktan kurtulduk, farklı pazarlara yönelik farklı ürünler ve stratejiler geliştirdik. Ela Quality Resort olarak güçlü olduğumuz Rusya ve Almanya pazarlarına ek olarak İngiltere, Polonya ve Romanya pazarında güçlendik. Bir yandan çocuk konseptimizi geliştirirken bir yandan da çocuksuz ailelere yönelik hizmetleri devre soktuk. Ödüllü spa & wellness hizmetlerimizi daha da geliştirdik ve dünya mutfaklarını bir araya getirdik.”



ANTALYA’YA DİREKT UÇUŞ OLMALI

Gezgin turizmin kalbi Antalya’ya İstanbul aktarmalı seferler düzenlenmesini ise büyük eksiklik olarak değerlendirdi. Gezgin, sözlerini sürdürdü: Dünyanın her yerine direkt uçuşlar yapan millî hava yolu şirketimiz Türk Hava Yolları’nın (THY) en azından Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere gibi turistlerin yoğun geldiği ülkelerden Antalya’ya direkt uçuşlara başlaması, ülkemize gelen turist sayını ve turizm gelirlerimizi önemli ölçüde artıracaktır. Yeni Turizm Bakanımız ve hükûmetimizden bu hususta destek bekliyoruz.

Çocuk şehri kurdu

Ela Quality Resort Belek’te, Akdeniz’in ilk çocuk şehrini kurdu. Dünyada çok yaygın olan eğlence ve eğitimin buluştuğu ‘edutainment’ konseptinin kurgulandığı Q City’de çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli meslekleri öğrenip, kendi paralarını kazanıyor. Q City’de çocuklar İtfaiye İstasyonu, Hastane, Diş Kliniği ve Moda Evinde eğlenirken öğreniyor ve gün sonunda kazandıkları Q City parasını harcıyor. İki ay içerisinde yaklaşık 8 bin çocuğa meslek eğitimi verdiklerini dile getiren Ela Quality Resort Belek Genel Müdürü Ufuk Gezgin, “Şu ana kadar gelen geri dönüşler de ne kadar doğru bir iş yaptığımızı kanıtlıyor. Önümüzdeki dönemlerde meslek sayısını artırarak devam edeceğiz” dedi.