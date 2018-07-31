Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya turizminin en önemli noktalarından biri olan Türkiye, 2018 yılında çıtasını daha da yükseklere taşıyor. Özellikle yılın ilk yarısında elde edilen rakamlar turizmcileri memnun ederken, başarı dolu bir yılın habercisi olan rakamlar da şimdiden altın yılın grafiğinde yerlerini aldı.

Özellikle Atatürk Havalimanı'nın yolcu rakamları, bu hedefi doğrular nitelikte.

GEÇTİĞİMİZ YILA ORANLA YÜZDE 12 ARTIŞ



Üçüncü Havalimanı'nın açılışına kısa bir süre kala halen İstanbul'un taşıyıcı istasyonu olan Atatürk Havalimanı'nın 2018 yılı ilk yolcu rakamları önemli miktarda artış gösterdi.

Mevcut koşullarda yıllık 63 milyon yolcu kapasitesine sahip olan Atatürk Havalimanı, geçtiğimiz yılın ilk yarısında 29 milyon yolcuya yakın bir rakam elde ederken, bu yıl bu rakam yüzde 12'lik bir yükseliş ile 32 milyon yolcu sayısını aştı ve kapasitesinin üstünde bir yıl geçirmeye hazırlanıyor.





FRANKFURT İLE FARK 120 BİN



Yolcu rakamlarında elde edilen bu yükseliş yalnızca bununla da sınırlı kalmadı. Sıralamada Atatürk Havalimanı'nın bir sıra üstünde yer alan Almanya Frankfurt Havalimanı'ndaki yolcu sayısı arasındaki fark giderek azalıyor.

Dünyanın önemli havacılık transfer noktalarından biri olan Frankfurt Havalimanı, geçtiğimiz yılın ilk yarısında 30 milyon yolcu sayısına çok yaklaşırken, bu yılın yarısında ise 32 milyondan biraz daha fazla.

Elde edilen bu rakamlar doğrultusunda geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla fark bulunan yolcu sayısında bu yıl fark yalnızca 120 bin oldu.





ALMANLARIN ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI KORKUSU



Mevcut şartlar altında Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt için bu rakamlar çok da olumlu olarak görülmezken, Almanya'nın en büyük korkusu da Üçüncü Havalimanı'nın açılması. Dünyanın en büyük havalimanı sıfatının sahibi olacak olan Üçüncü Havalimanı kullanıma girmesiyle Frankfurt Havalimanı oldukça büyük bir farkla geride kalacak.

Öyle ki 60 milyondan fazla yolcu kapasitesiyle Atatürk Havalimanıyla yarışan Frankfurt Havalimanı, 100 milyonu aşkın yolcu kapasitesi beklentisiyle Üçüncü Havalimanı ile aynı kulvarda yer alamayacak.