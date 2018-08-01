Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Bu ülkeden Türkiye’ye gelen turist sayısı mart ayında yüzde 98,85 artmıştı. Bakanlık, bu çalışmasını, ‘Turkey Home’ adı verilen ve dünya genelinde başlattığı tanıtım kampanyası kapsamında gerçekleştirdi. Filmde, Kral Midas’ın 3 parçadan oluşan kayıp kolyesinin 3 ayrı destinasyonda aranması üzerine kurgulandı. İlk iki destinasyon Las Vegas ve Granada olarak planlanırken, öyküdeki son ayağın Türkiye’de geçmesi üzerine anlaşmaya varıldı. Film İngiltere’den Rusya’ya Güney Amerika’dan İsrail’e kadar 26 ülkede vizyona girdi. Jenerikte de yine Türkiye logosuna yer verildi.

Turizm geliri 6 ayda 11,5 milyar dolar

∂ Turizmde rekorların kırıldığı bu yılın ilk 6 ayında 11,5 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk 6 ayında yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4’lük artışla 16 milyona ulaştı. Ziyaretçi sayısı, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının giriş çıkışlarıyla birlikte 18,9 milyona ulaştı.

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında yüzde 29,6 artışla Rusya birinci olurken, Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 17,9 artış gösterdi. İngilizler ise üçüncü sırada. Yılın ilk 6 ayında turizm gelirleri de yüz güldürdü. Turizm geliri 11,5 milyar dolara ulaşırken, kişi başı harcama tutarı gurbetçilerde 877 dolar, ortalama harcama da 667 dolar oldu.