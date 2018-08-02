Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk 100 günde atılacak hızlı adımları içeren programını yarın açıklayacak. Erdoğan’ın seçim vaatleri arasındaki 400 projeden oluşan projeler arasında ekonomi öncelikli olacak. Bunun ardından eğitimden sağlığa, savunma sanayiinden terörle mücadeleye kadar pek çok adım olacak. Erdoğan yeniden seçilmesinin ardından oluşturduğu Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilk talimat olarak bakanların sorumluluk alanlarına yönelik ilk etapta atılması gereken acil adımların belirlenmesini istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu çerçevede önce 100 gün ve ardından 6 aylık periyotta yapılacakları açıklayarak topluma taahhütte bulunacak.

EKONOMİ: Hükûmetin önceliği ekonomi olacak. Yapısal değişikliklerle cari açık problem olmaktan çıkacak. Önceliklerin başında kur ve faiz baskısı, kredi kuruluşlarının manipülasyonları ile enflasyonla mücadele yöntemleri açıklanacak. Büyüme hedefine ilişkin adımlar tavizsiz uygulanacak. Sanayi, üretim, istihdam ve ihracatta çıta yükseltilecek. Yeni Orta Vadeli Program (OVP) en kısa sürede açıklanacak, 2019 bütçesi hazırlanacak. Esnaf ve sanatkarın stratejik planı yenilenerek 2018-2023 yıllarını kapsayacak yeni bir strateji belgesi ve eylem planı hazırlanacak. Tarımın millî gelir içindeki payının 2023 yılında 150 milyar dolara çıkaracak projeler devreye girecek.

YATIRIM: 2018 sonuna kadar tüm bölgelere doğalgaz verilmesi için çalışılacak. Lisanslı depoculuk yaygınlaştırılacak, Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili yeni adımlar atılacak, 3. havalimanının ilk etabı 29 Ekim’de hizmete girecek, millet bahçeleri, millet kıraathanesi gibi projelerin inşaatı başlatılacak.

DEMOKRASİ: 100 günlük programda Türkiye’yi demokrasi liginde üst sınıfa çıkaracak önlemler alınacak, yasaklarla, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele devam edecek.

TERÖR: Terörle mücadelede hız kesilmeyecek.

MİLLÎ HAMLE: Savunma ve diğer sanayi alanlarında millîleşme hız kazanacak.

EĞİTİM: Öğretmenlerin niteliklerinin iyileştirilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanunu çalışması başlatılacak, okullarda tam gün eğitime geçilecek.

SAĞLIK: İnşa edilen şehir hastaneleri açılacak, yenileri hayata geçirilecek. Acil servislerin fiziki yenilenmesi yapılacak.