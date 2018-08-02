SSI açıklamasına göre, yüksek teknoloji ve AR-GE yatırımlarının yoğun olduğu savunma ve havacılık sanayii, temmuz ayında en fazla ihracatını artıran sektör oldu. Sektör, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 21,8’lik artışla 1 milyar 104 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. SSI Başkanı Latif Aral Aliş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti: Katma değerin yüksek olduğu ve stratejik öneme sahip savunma ve havacılık sanayisinde AR-GE ve inovasyon yatırımlarının meyvesini artık topluyoruz. Yüksek teknoloji, AR-GE ve inovasyon yatırımı ile katma değeri, kilogram fiyatı yüksek ürünler üretmeden belirlediğimiz ülke hedeflerine ulaşamayız. Bu bilinçle millî ve yerli savunma ve havacılık sanayiine yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz ve çok daha büyük işler başaracağımızı biliyoruz. Savunma sektörümüz artık atağa geçti.
Savunma sanayii atağa geçti
02.08.2018 - 07:06 | Son Güncelleme: 02.08.2018 - 07:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye, savunma sanayii ihracatında yakaladığı güçlü performansı sürdürüyor. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI), temmuz ayında ihracatını yüzde 77 artırarak 197 milyon dolara çıkardı.
Etiketler : savunma sanayii,
574406 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/574406.aspx
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