Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BDDK bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı yayımladı. Taslakta bazı amaçlar hariç tüketici kredilerinin vadesi 36 ay olarak belirlendi.

TAŞIT KREDİSİ 48 AY VADEYLE VERİLEBİLECEK

Taslakta "tüketici kredilerinin vadesi otuz altı ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı aşamaz" denildi. Ayrıca taslakta taşıt kredileri hakkında bazı düzenlemeler yer aldı.

Kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını içeren taslaklar hazırlandı. Makro ihtiyati düzenlemeleri içeren değişiklik taslakları bugün itibarıyla ilgili tarafların görüş ve değerlendirmelerine açıldı. Değişiklik taslakları, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında hazırlandı.