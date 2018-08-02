Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 yılının ilk yarısında döviz mevduatlarını azaltmayı tercih eden yerliler geçen hafta da döviz alımı yaptı.

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 27 Temmuz ile biten haftada net 775 milyon dolar artış kaydetti.

Bir önceki haftada 1,1 milyar dolar döviz alımıyla birlikte yurtiçi yerleşikler 13 Temmuz'la biten haftadaki 3,8 milyar dolarlık döviz satımlarının yarısını geri almış oldu.

Yurtiçi yerleşiklerin yabancı para cinsi mevduat hesapları 160,8 milyar dolar seviyesinde.