Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD'nin yeni yaptırımlarına misilleme yapmaya hazır olunduğu belirtildi.

Ticaret konusunun eşitlik ve sadakate dayalı diyalogla çözülmesi gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, "ABD'nin Çin üzerinde kullandığı 'ödül ve ceza' taktiği, işe yaramayacak bir yaklaşım" denildi.

Trump yönetimi, Çin'den gelecek 200 milyar dolarlık ürüne uygulanacak tarifelerin seviyesini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarmayı planlıyor.

ABD hükümeti son olarak, Pekin'in piyasalarını rekabete daha fazla açması ve ABD'nin ticaret tedbirlerine misilleme yapmaya son vermesi koşuluyla Çin ile resmi müzakerelere yeniden başlamaya açık olunduğunu açıklamıştı.