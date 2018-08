Türkiye Gazetesi

Altın bugün ne kadar? 2 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları (2 Ağustos 2018) Altın fiyatları internette en fazlana ranan başlıklar arasında. Altın yatırımı yapan vatandaşlar, günün altın fiyatlarını araştırıyor. Altın bugün ne kadar oldu, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu gibi başlıkları aratanlar için altının bugünkü notlarını haberimizde derledik. İşte 2 Ağutos altın piyasasının notları...

Altın fiyatları ve dolar kurunda son durum Dolar kuru 5.0934 TL seviyesine kadar yükselirken, şu dakikalarda 5.05 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise 5.87 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar siyasi gelişmeleri takip edecek. Peki çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, dün artışla başlamasının ardından saat 17.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 193 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da Çeyrek altın fiyatı, Cumhuriyet altını fiyatı da yükseldi. Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde, 1.220,2 dolardan işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.217-1.250 dolar bandının takip edildiğini belirterek, altının gram fiyatında ise 196 ve 199 lira seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

198,13 TL

198,43 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

317,00 TL

324,43 TL

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.217,33 TL

1.217,55 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

1.310,00 TL

1.323,00 TL

ALTININ KİLOGRAMI YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 193 bin 950 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 193 bin 500, en yüksek ise 193 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 artışla 193 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 60 milyon 246 bin 869,74 lira, işlem miktarı ise 312 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 61 milyon 513 bin 937,29 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Türk Ekonomi Bankası, Rona Döviz, Garanti Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Saat 12.00 itibarıyla Euro ve Dolar kuru üzerinden altın fiyatları:

GRAM ALTIN KAÇ DOLAR?

39,1643 Dolar

39,1495 Dolar

ÇEYREK ALTIN DOLAR?

60,9558 Dolar

62,3029 Dolar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

1.217,7680 Dolar

1.217,9540 Dolar

CUMHURİYET ALTINI KAÇ DOLAR?

252,7646 Dolar

254,9581 Dolar

GRAM ALTIN KAÇ EURO?

33,6451 Dolar

33,6380 Dolar

ÇEYREK ALTIN EURO?

52,3657 Dolar

53,5318 Dolar

ONS ALTIN KAÇ EURO?

1.046,1562 Dolar

1.046,4888 Dolar

CUMHURİYET ALTINI KAÇ EURO?

217,1442 Dolar

219,0647 Dolar

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIM-SATIM DEĞERLERİ 2 AĞUSTOS 2018

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış 195.70 liradan işlem görürken, gram altın satış 197.37 Türk Lirası. (1 Ağustos'ta gram altın 192.83 liradan işlem görüyordu)

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış 319.61 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış 326.13 Türk Lirası. (1 Ağustos'ta çeyrek altın 318.66 liradan işlem görüyordu)

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1315.48 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını satış 1328.94 Türk Lirası. (1 Ağustos'ta Cumhuryet altını 1298.30 liradan işlem görüyordu)

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış 179.00 liradan işlem görürken, 22 ayar bilezik satış 180.80 Türk Lirası

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış 1291.41 liradan işlem görürken, tam altın satış 1304.40 Lirası.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış 639.20 liradan işlem görürken, yarım altın satış 652.25 Türk Lirası.

REŞAT ALTIN NE KADAR?

Reşat altın alış 1288.68 liradan işlem görürken, Reşat altın satış 1301.97 Lirası.

ALTIN NEDEN YÜKSELİR?

Her gün 1-5 liralık değer değişimine sebep olan altın piyasasında yükselme sebepleri nelerdir sorusuna Piyasa Anket'in hazırlamış olduğu maddeler:

1 ) Küresel ve yerel enflasyon: Enflasyon; fiyat genel seviyesinde oluşan artışı gösteren ölçüt olarak tanımlanır. Eğer enflasyon yüksek ise paranızın alım gücü düşer. Küresel enflasyonda da para biriminin alım gücü düşüş gösterir. Bu durumda fiyatların her zaman yükseliş trendi içinde olmuştur. Para biriminin alım değeri düştüğü için oranlar artar ve siz paranızla aynı miktarda altın alamazsınız. Bu nedenle küresel ve yerel enflasyon sarı-metal değerlerinin en büyük düşmanıdır.

2 ) Küresel Likidite; Likidite borsa programlarında sürekli duyduğumuz bir terimdir. Likidite; nakit akışı anlamına gelen bir borsa terimidir. Likiditenin artış göstermesi değerleri doğrudan etkiler ve değerleri yükselerek bir trend içine girer. Altın miktarı sabit iken altın maliyetinin artmış olması ve piyasa da paranın daha fazla olması piyasanın artmasına neden olacaktır. Bu nedenle küresel likidite oranları doğrudan etkileyen bir etkendir.

3 ) Altın stok durumu; Dünya üzerinde belirli miktarlarda altın stoku mevcuttur. Yeni altın kaynakları bulunmadığı dönemlerde mevcut stok azalma gösterir ve sarı-metal oranları bu dönemde olağanüstü artış gösterir. Bu durum genelde düğün mevsimi olarak bilinen yaz aylarına girmeden ortaya çıkar. Bu dönemde altın alımları dünya genelinde en yüksek derece de gerçekleştiği için oranlarda muazzam derece de artış gösterir.

4 ) Küresel Riskler: Altın bir yatırım aracı olarak her devirde değerini koruyan ve zarar ettirmeyen bir meta olduğu için tercih edilir. Ancak çeyrek altını etkileyen ve altın piyasasının yükselmesine neden olan küresel risklerdir. Altın en kolay nakite çevrilebilen ve dünyanın her yanında işlem gören bir cevher olduğu için her insan yatırım amacı olarak altın satın alır. Özellikle küresel risklerin, savaşların olasılığının artması ile insanlar döviz fiyatlarına güvenmeyip nakitlerini altına çevirerek altın satın alırlar. Altın satın alımları piyasa da altın daralmasına neden olur ve sarı-metalin aşırı derece de artmasına neden olur.

5 ) Reel faiz oranları: Reel faiz; elde tutulan paranın elde tutulmasının maliyeti olarak bilinir. Bu nedenle elinizde tuttuğunuz altının da elde tutulma maliyeti mevcuttur. Özellikle küresel reel faizler arttığında yerel reel faizler de artış gösterir. Bu durumda insanlar ve yatırımcılar nakitlerini altına çevirerek nakit tutma maliyetini ortadan kaldırmak ister. Nakitlerin altına çevrilmesi işlemleri piyasa da altının azalmasına ve doğrudan fiyatlarının artmasına neden olur.