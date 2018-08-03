Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde seçim vaatleri arasında yer alan üç aşamalı icraat planının ilk 100 gün hedefindeki 400 projeyi açıklayacak. İlk hedefler listesinde enflasyonun tek haneye düşürülmesi, kur baskısıyla mücadele, kamuda ve yurt içinde tasarrufların arttırılması, israfla mücadele edilmesi, yastık altı kaynakların ekonomiye kazandırılması için teşviklerin verilmesi başlıkları olacak. Yurt içi tasarruf tedbirleri artıracak, tedbirler kalem kalem duyurulacak. Uygulanacak para ve maliye politikalarının yanı sıra, hane halkı ve firmalara sağlanacak teşviklerle yurt içi tasarruf oranları, büyüme ve cari açık hedeflerine uyumlu şekilde yükseltilmesi hedeflenecek. Kamu tasarruflarının artırılmasına devam edilecek. Kamu gelir ve harcamalarında etkinlik sağlanacak. Vatandaşların yastık altında tuttuğu tasarrufların mali sistemde değerlendirilmesine yönelik teşvikler çeşitlendirilecek. Uluslararası yükümlülükleri gözeterek, lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları tespit edilerek, caydırıcı vergilendirme yapılacak. İhtiyaç fazlası tüketim davranışlarının yoğun olduğu alanlarda israfla mücadele edilecek.

HAYVANCILIK TEK PAKETTE

Yine edinilen bilgilere göre, bakanlık ülkedeki hayvan sayısını göz önünde bulundurarak, projeleri ve destekleri tek çatı altında toplayacak. Kırmızı et üretiminde ülkenin kendine yetebilmesi için hayvan sayısını çoğaltma, sağlıklarını koruma ve verim arttırma gibi konularda hızlıca önlem alınacak. Vatandaşlara ahır ve ağıllarının yapımı konusunda da gerekli yardımlar yine bu paket içerisinde olacak. Hayvancılıkta önemli yer tutan yem, dövizden etkilenmesinden dolayı süt alım fiyatlarına bağlı hâle gelecek. Öte yandan Bakanlık, 2023 hedefleri doğrultusunda 8,5 milyon hektarlık sulanabilir alanın tamamının modern sulama teknikleriyle suya kavuşmasını hedefliyor. Sulama sistemlerine sağlanan destekler yine yüzde 50 hibe ve sıfır faizli kredi şeklinde olacak.