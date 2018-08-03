Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

Hükûmetin ilk 100 gün içerisinde hangi projelere imza atacağı merakla beklenirken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vatandaşlara sunmuş olduğu teşviklerde sadeleşmeye gideceği belirtiliyor. Bakan Bekir Pakdemirli’nin 100 günlük icraatlar ajandasında yer alacağı konuşulan sadeleştirmede, artık teşvikler ve desteklemeler tek çatı altında toplanacak. Birbirini tamamlayan alanlarda da düzenlemeler yapılarak birleştirilmeleri sağlanacak. Böylece dağınık şekilde yürütülen projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesinin önü açılacak.



TASARRUF SAĞLAYACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşlara sunulacak olan yatırım desteklerini, oluşturulacak birim ile tek elden yürütecek. Bakanlık, dağılmış olan yatırım teşviklerini önem sırasına göre belirleyecek, ülke ihtiyaçları göz önünde bulunduracak. Bakanlık, ayrıca önümüzdeki 100 gün içerisinde kamuda tasarruf tedbirlerini de uygulamaya başlayacak. Teşvikler, 10 kalemden 3 ya da 4 kaleme indirilecek. Böylece hem kırtasiye masrafından tasarruf edilecek hem de teşvikler vatandaşın kafası karıştırılmadan sunulacak.



ÇİFTÇİ KAZANCINI BİLECEK

Desteklemelerin sadeleştirilerek, 3- 5 yıllık planlamalara göre yayılması bekleniyor. Ödemeler, çiftçilerin paraya en fazla ihtiyacı olduğu zamanlarda verilmek üzerine düzenlenecek. Diğer yandan sadeleştirmelerle birlikte üretici de gelir-gider planlamasını yapacak. Çiftçi, neyi ne zaman ekeceğini ve sonrasında ne kadar kazanacağını önceden bilecek. Geçtiğimiz günlerde yaşanan soğan veya patates fiyatlarındaki artışın ekim miktarlarıyla ilgili olduğu düşünüldüğünde bakanlığın devreye aldığı bu uygulama plansız üretime son verecek.