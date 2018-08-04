Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Projede test çalışmaları bu ay içerisinde tamamlanacak. Ardından bütün asansörler anlık takibe girmiş olacak. Bakanlık sistemine aktarılan asansör bilgileri sayesinde güvensiz asansör kullanımının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Güvensiz asansörler öngörülen sürede güvenli hale getirilmiş mi, getirilmemiş mi daha kolay kontrol edilecek, güvensiz asansörün bulunduğu yere kısa sürede ulaşılacak. Ne zaman bakım yapıldı, kimliği gibi bütün bilgiler belirlenip tehlikenin ortadan kalkması sağlanacak.