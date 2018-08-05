Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş dünyası temsilcileri eylem planının ekonomide yeni bir vizyonun habercisi olduğuna dikkat çekerek kalkınma ve büyümeye doping etkisi yapacağına dikkat çekti.

100 ay 100 güne sığacak

TİM Başkanı İsmail Gülle: Ekonominin beklentilerine karşılık veren dolu dolu bir plan. 100 ayda başarılması zor bir takvime, yeni sistem sayesinde 100 günde kavuşacağız. Bizlere düşen en önemli görev, temmuz ayında yakaladığımız rekor misali, her ay rekor ihracat rakamları ile ekonomimize katkı sağlamak.

Büyüme kalıcı hâle gelecek

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Güçlü Türkiye adına önemli bir adım. Programda, Türkiye ekonomisinin mevcut yapısal problemlerini çözüme kavuşturarak ticaretimizi geliştirme noktasında ve Türkiye ekonomisinin son çeyrekte yakaladığı güçlü büyüme performansının kalıcı hâle getirilmesi anlamında önemli reformlara yer veriliyor.

Bizi motive etti

DEİK Başkanı Nail Olpak: Program iş dünyası olarak yeni döneme dair motivasyonumuzu oldukça yükseltti. Planlamalar hem yabancı yatırımcı hem de Türkiye iş dünyası için yepyeni bir yol haritası anlamına geliyor ki yılın son çeyreğinde özellikle yatırım alanında bir hareketlilik oluşturması ve ekonomide istikrarı güçlendirmesini bekliyoruz.



Doping olacak

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Maraton başladı. İlk 100 günlük planın en büyük farkı, profesyonel kabine ile uygulamadaki hızı olacak. Bu plan, bürokratik sıkıntılar sebebiyle yeterli mesafe alınamayan projelere de doping olacaktır. Kur-faiz sarmalına itilmek istenen Türkiye’nin kendi geleceğini somut projelerle kuracağını göstermiştir.

Sırtımız yere gelmez

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: Plan tüm paydaşlara dokunan bir eylem planı olmuş, Bu tarz kararlı ve önemli adımlar atıldığı sürece Türkiye’nin sırtı asla yere gelmez. Bu plan ekonomiye ateşleyecektir.