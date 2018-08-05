Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Türkiye, kur ve faiz üzerinden yürütülen ekonomik savaşta Çin silahını çekiyor. 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yerli ve millî duruşunuzu ortaya koyun, dolar ve altını bozdurun” çağrısında bulunurken ekonomik partner olarak Çin vurgusu yapıldı. Programda Çin piyasasından borçlanılacağı belirtilirken, turizm için de Çin’e özel eylem planı hazırlanacak. Ayrıca ihracatta Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan gibi pazarlara öncelik verilecek. Çin’in Türkiye’deki projelere ciddi anlamda finansman desteği sağladığına dikkat çeken uzmanlar ise bu ülkeden gelecek ucuz kredinin iç piyasayı rahatlatacağı görüşünde. Erdoğan’ın Asya piyasalarına yönelik açıklamalarını radikal bir karar olarak nitelendiren Prof. Dr. Göksel Aşan, “Son zamanlarda sıkça konuşulan ‘dolar oyunu nasıl bozulacak’ konusundan ziyade oyunu nasıl oynamamız gerektiği önemli. Oyun bir yere geldi ve şimdi biz bunu oyunu nasıl oynayacağız? Aslına bakarsanız Cumhurbaşkanımız bu oyunu çok doğru oynuyor. Bu durumda en iyi hamle finans kanallarını çeşitlendirmek olacak. Erdoğan’ın açıklamaları aynı zamanda oyunculara ‘alternatifsiz değilsiniz’ mesajıdır. Çin pazarına yönelmemiz bu kapsamda değerlendirildiğinde çok yerinde bir karar” dedi. Dolar tartışmaları ile ekonomi yönetimi üzerinde baskı oluşturulmak istendiğini ifade eden Aşan, “Dolardaki kurun sürekli nereye gittiğini konuşmamamız gerekiyor. Yanlış kararlara sebep olabilir. Cumhurbaşkanı, global sorunları çözmeye çalışıyor. Zaten bilinmesi gerekenler belli, konuşmamanın bir manası yok. Kurdaki seviye tamamen siyasidir. Ekonomi dünyasında bir getirisi yok, tamamen köpüktür. Siyasi sorunlar çözüldüğünde kur da düzelir” diye konuştu

Prof. Dr. Üstün Dikeç de Çin açılımının iç ticarete yansımalarının olumlu olacağını söyledi. Dikeç şunları kaydetti: “Çin’in gelişmekte olan Asya ülkelerine kredi açma eğilimi var. Böyle bir eğilimden biz de ucuz kredi bulabilirsek bizim lehimize olacaktır. Çin ile Yuan üzerinde ticaret yapılabilir. Biz bunu İran’la altın üzerinden yaptık. Rusya’yla da Ruble üzerinden yapabiliriz. Aynı şekilde Çin ile anlaşarak bunu yapabiliriz.”